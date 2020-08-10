Ot yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

- Ot yangını büyümeden söndürüldü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde boş bir arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay Tavşanlı ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumuş otlar bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm araziyi kaplarken mahalle sakinleri tarafından itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş arazideki yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü.

Polis yangın ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(Tİ - EFE-Y)