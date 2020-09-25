Otel doluluk oranları geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 55,9 azaldı

Otellerin halen yarıdan fazlası kapalı kalmaya devam ederken, ağustos ayında turizm trafiği bir önceki aya göre kımıldadı. Bu kımıldama, geçen yılın aynı ayına göre artıya geçişi sağlayamadı. Bu yılın turizm açısından en hareketli ayı olan ağustosta ortalama doluluklar geçen yılın ayına göre yüzde 55,9 azalarak yüzde 34,7 oldu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), pandemi gölgesinde geçen ağustos ayına ilişkin konaklama sektörü doluluk oranlarını açıkladı. Başta İstanbul olmak üzere otellerin halen yarıdan fazlası kapalı kalmaya devam ederken, yaz sezonunun son ayında turizm trafiği bir önceki aya göre kımıldadı. Ancak bu kımıldama, geçen yılın aynı ayına göre artıya geçişi sağlayamadı. Açık olan otellerden sağlanan verilere göre, Türkiye'nin Ağustos 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 55,9 azalarak yüzde 34,7 olarak kaydedildi. Ağustos 2019'da bu oran yüzde 78,8 olmuştu.

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Ağustos 2020 Ülke Performans Raporu'na göre, ağustos ayında ADR (Average Daily Rate) olarak ifade edilen ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 7,7 artışla 111,5 euro olarak gerçekleşti. Konaklamada en önemli gelir kalemi olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) ise yüzde 52,5 düşüşle 38,7 euro'ya geriledi. Türkiye'nin Ocak-Ağustos 2020 döneminde ortalama doluluk oranı yüzde 57,4 düşüşle yüzde 28,5, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10,6 düşüşle 70,2 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 61,9 düşüşle 20 euro oldu.

AVRUPA DA TOPARLANAMADI

Ağustos 2020'de Avrupa'da da düşüş devam etti. Avrupa ülkeleri doluluk ortalaması yüzde 53,6 düşüşle yüzde 36 olurken, ortalama oda bedeli yüzde 14,4 düşüşle 100,3 euro, oda geliri ise yüzde 60,3 düşüşle 36,1 euro olarak tespit edildi. 8 ayda Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 60,5 düşüşle yüzde 28,3, ortalama oda bedeli yüzde 13,7 düşüşle 97,0 euro, oda geliri ise yüzde 65,9 düşüşle 27,4 euro oldu.

İSTANBUL ORTALAMANIN ALTINDA

İstanbul'un Ağustos 2019'da yüzde 86,7 olan doluluk oranı, Ağustos 2020'de yüzde 65,9 azalarak yüzde 29,5 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 93,1 euro olarak, 2019'a göre yüzde 11,9 düşüş gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde yüzde 70 düşüş yaşandı ve 27,5 euro olarak ölçüldü. İstanbul'da Ocak-Ağustos 2020 döneminde ise doluluklar yüzde 61,8 düşüşle yüzde 28,0, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 14,6 düşüşle 76,1 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde yüzde 67,4 düşüşle 21,3 euro olarak gerçekleşti.

ANTALYA UMUTLANDI

Antalya'da Ağustos 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 azalarak yüzde 59,7 oldu. Oda bedeli 212,6 euro olarak, 2019'a göre yüzde 26,5 artış gösterdi. Oda gelirlerinde geçen yıla oranla yüzde 9,5 düşüş yaşandı ve 126,9 euro olarak ölçüldü. Antalya'da ilk 8 ayda ise doluluk oranı yüzde 43,9 düşüşle yüzde 37, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 3,4 artışla 100,1 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 42 düşüşle 37 euro oldu.

"AÇIK OLANLAR DA YIL SONUNA KADAR KAPATIYOR"

TÜROB Başkanı Müberra Eresin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, beklendiği gibi yaz döneminin pandeminin olumsuz etkileri altında sona erdiğini söyledi. Haziranda pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle turizm trafiğinin başladığını hatırlatan Eresin, temmuz ve ağustos aylarında kıyı bölgelerde açık olan otellerde hem yerli tatilci hem de turist girişlerinin başladığı ülkelerden gelen turistlerle doluluk ortalamasının yüzde 40-50'lerde gerçekleştiğine işaret etti. Eresin, "Şehir otellerinde ise maalesef hiçbir hareket olmadı. Hem şehir otellerinde hem kıyı bölgelerde otellerin büyük bölümü hala kapalı. Açık olan bazı oteller de eylül ayıyla birlikte yıl sonuna kadar faaliyetlerine yeniden ara vermeye başladılar. Kasım ayında Formula 1 döneminde İstanbul'da Anadolu yakasındaki otellerde canlanma bekliyoruz. Ancak bu etkinliğin ticari getirisinden çok sektöre moral vereceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

(İHA)