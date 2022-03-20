Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

20.03.2022 21:35

Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde ölü bulunan 17 yaşındaki genç kız Konya'nın Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde ölü bulunan 17 yaşındaki genç kız Konya'nın Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray Demir'in odasını temizlemek için giren görevliler, hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından 17 yaşındaki genç kızın cenazesi memleketi olan Konya'nın Hüyük ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'ne getirildi.

Genç kız dualarla toprağa verildi

Nuray Demir'in cenazesi, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazını müteakip mahalle mezarlığına götürülerek defnedildi. Cenaze törenine genç kızın ailesi, akrabaları ve mahalle sakinleri katıldı. Genç kızı için gözyaşı döken annesi Fatma Gül, "Gitti hayatımın anlamı gitti, en değerlim gitti. En değerlimi gönderdim. Benimle birlikte savruldu gitti, yaprak gibi sağdan sola, sen güçlüsün derdi nerem güçlüymüş kız yıkıldım ya yıkıldım. Buna dayanmanın tarifini vermeden gittin bana. Annen ağlıyor kızım gel, annen ağlıyor Nuray gel. Allah belanı versin Taner, sürüm sürüm sürün Taner" sözleriyle ağıtlar yaktı.

"Ya benimle barışırsın ya da seni öldürürüm"

Cenazede gözü yaşlı teyze Nur Çevik, otel odasında ölü bulunan Nuray'ın katil zanlısının gözaltına alındığını ve adliyede olduğunu bildiğini belirterek, "Sadece nişanı attı, sebep bu. Son defa konuşalım demiş. İkna etmeye çalışmış. Oruçtu, vakit geçirmek için sinemaya gitti, arkadaşıyla beraber. Orada aramış, son defa konuşmak istediğini söylemiş. Sonra gelip arkadaşının yanından almış. Son defa konuşacağız, ya benimle barışırsın ya da seni öldürürüm demiş. Alkollüymüş zaten, sonra kabul etmezsen demiş ben otelde kalıyorum, eşyamı toplayıp gideceğim demiş. Otele götürmüş çocuğu. Orada da kabul etmedi diye sanırım cinnet geçirip çocuğumuzu orada öldürmüş. Kayıp olarak başvuru yaptıktan bir gün sonra 17.00'de bulundu. Nuray'ın hayali, evleneceğim dedi. Hayali her genç kız gibi evlenip mutlu olmaktı. Ama olmadı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kıravatlı gelip de ben pişmanım deyip de indirim almasını da istemiyorum. Kesinlikle en ağır cezayı alsın başka da bir şey demiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı ve genç kızın, 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan B.K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Antalya'da otel odasında ölü bulunan genç kızın cenazesi Konya'da defnedildi Antalya'da otel odasında ölü bulunan genç kızın cenazesi Konya'da defnedildi Son dakika haberi | Antalya'da genç kızın otel odasında şüpheli ölümü Son dakika haberi | Antalya'da genç kızın otel odasında şüpheli ölümü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
22:10 Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi
21:51 İçişleri Bakanı Soylu: Kuytulcuların tahrik ve hakaretlerine sert müdahale sebebiyle gerekli soruşturma başlatıldı
21:41 Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti
21:27 4 gündür park halindeydi! Aracın içinden erkek cesedi çıktı
21:12 Ukraynalı müzakereci Podolyak: Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında kazanacağız
21:01 Fenerbahçe, farkı 2'ye indirdi!
20:36 7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 22:49:05. #1.13#
SON DAKİKA: Otel odasında ölü bulunan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement