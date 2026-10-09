Otel yemeğinde fare skandalında işler tersine döndü - Son Dakika
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Otel yemeğinde fare skandalında işler tersine döndü

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Hindistan'da bir otelde yemek yiyen ailenin tabağında fare bulunduğunu öne sürmesiyle başlayan olay, beklenmedik bir boyut kazandı. Görüntülerin yayılmasının ardından restoranın ruhsatı askıya alınırken, otel sahibi iki kız kardeşin kendisinden para istediğini ileri sürerek polise başvurdu. İşletmecinin bir miktar ödeme yapmasına rağmen para taleplerinin sürdüğü öne sürüldü. Polis, iki kardeş hakkında şantaj ve zorla para alma iddialarını içeren soruşturma başlattı.

Yemekten fare çıktığı iddiasıyla başlayan şikayet, Hindistan'da bir otel işletmecisi ile iki kız kardeşi karşı karşıya getirdi. Restoranın ruhsatının askıya alınmasının ardından olay bu kez para talebi suçlamalarıyla polise taşındı.

YEMEĞİN İÇİNDE FARE BULDUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Hindistan'da 24 Eylül'de yaşanan olayda Mansi ve Kinjal isimli iki kız kardeş, akrabalarıyla birlikte bir otelin restoranına yemek yemeye gitti.  Polis kayıtlarına göre, yemek sırasında kız kardeşlerden biri tabağındaki yemeğin içinde fare bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine aile, restoran çalışanlarına tepki göstererek durumu polise bildirdi. Yemekte fare bulunduğu öne sürülen anlara ait görüntüler ise olaydan iki gün sonra internette yayıldı.

Otel yemeğinde fare skandalında işler tersine döndü

RESTORANIN RUHSATI ASKIYA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gıda güvenliğinden sorumlu yetkililer harekete geçti. 28 Eylül'de Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), restoranın faaliyet ruhsatını askıya aldı. Böylece 24 Eylül'de başlayan yemek şikayeti, dört gün içinde işletmeyi doğrudan etkileyen idari bir karara dönüştü. Ancak olayın ilerleyen günlerinde otel sahibinin polise yaptığı başvuru, soruşturmanın yönünü değiştirdi.

OTEL SAHİBİNDEN PARA İSTEDİKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Polisin aktardığı bilgilere göre, restoranın ruhsatının askıya alınmasının ardından otel sahibi iki kız kardeşten bir telefon aldı. Mansi ve Kinjal'in işletmeciden para talep ettiği öne sürüldü. Daha sonraki görüşmelerde kız kardeşlerin, birlikte yemek yedikleri akrabalarından birinin sağlık durumunun kötüleştiğini belirttikleri iddia edildi. İki kardeşin, söz konusu kişinin tedavi ve bakım masraflarını karşılamak için paraya ihtiyaç duyduklarını söyledikleri bildirildi. Otel sahibi ise istenen miktarı karşılayamayacağını ifade etti.

ÖDEME YAPTI AMA TELEFONLAR SUSMADI

İşletmecinin para talebini karşılayamayacağını belirtmesi üzerine kız kardeşlerin istedikleri miktarı düşürdükleri ileri sürüldü. Polis tutanağına göre, otel sahibi iki kardeşe bir miktar ödeme yaptı. Ancak işletmeci, bu ödemenin ardından da para taleplerinin sona ermediğini öne sürdü. Kız kardeşlerin kalan tutarı almak amacıyla kendisini telefonla aramaya ve mesaj göndermeye devam ettiklerini belirten otel sahibi, yaşananları polise anlattı. Ödendiği belirtilen paranın miktarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

BU KEZ İKİ KIZ KARDEŞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otel sahibinin şikayeti üzerine polis, Mansi ve Kinjal hakkında zorla para alma girişimi iddialarını incelemeye aldı. Timesofindia'da yer alan habere göre, başlangıçta yemek içerisinde fare bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen olay, böylece işletmecinin iki kardeşten şikayetçi olduğu ayrı bir soruşturmaya dönüştü.

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