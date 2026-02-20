Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı - Son Dakika
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
20.02.2026 13:22
Antalya'da ağır otizmli oğlu Muhammet'in başka bir şehre nakledilmesini istemeyen anne Emine Kinvan, sesini duyurmak için falezlere çıktı. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş devreye girerek nakli durdurdu ve Muhammet'in Manavgat'taki bir bakım merkezine yerleştirilmesi talimatını verdi.

Antalya'da yaklaşık 6 aydır bakım merkezinde kalan ağır otizmli Muhammet'in (19), Ordu'ya naklini istemeyen ve başvurularından sonuç alamayan anne Emine Kinvan, dün falezlere çıkarak sesini duyurmak istedi. Uzun süre gözyaşı döken ve güçlükle ikna edilen annenin sesini duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muhammet'in naklinin durdurulması ve Manavgat'taki bir merkeze yerleştirilmesi talimatı verdi.

Kepez ilçesinde yaşayan Emine ve Süleyman Kinvan çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Muhammet, 3 yaşına geldiğinde ailesi, hareketlerinden şüphelendikleri çocuğu doktora götürdü. Kontrolde Muhammet'e ağır otizm teşhisi konuldu. Bu teşhisten sonra ailenin yaşantısı değişti. Çiftin sonra Ayşegül ve Şeyma adını verdikleri 2 çocukları daha oldu. Ayşegül'e Tip-1 diyabet, Şeyma'ya Serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Son 2 yıldır saldırgan tavırlarda bulunan, önce eğitim aldığı okulda öğretmenlerini darbeden, son zamanlarda aile üyelerini darbetmeye başlayan ve zaman zaman evdeki eşyalara zarar veren Muhammet, geçen ağustosta ailesinin isteği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün devreye girmesi sonucu bakım merkezine yerleştirildi.

GÜÇLÜKLE İKNA EDİLEBİLDİ

Bakımevinde 6 aydır kalan Muhammet, ziyaret günlerinde kendisini görmeye gelen ailesi ve kardeşleriyle bir araya geldi. Anne Emine Kinvan ise oğlunu uzaktan görmek için zaman zaman bakım merkezine gitmeye başladı. Ancak Kinvan, kısa süre önce Muhammet'in başka şehre gönderileceğine dair telefonla şoke olduğunu söyledi. Oğlunun uyum sağlayamadığı gerekçesiyle kilometrelerce uzaktaki bir şehre gönderileceğini anlatan Kinvan, çocuğunu görmeyeceğini belirterek yardım istedi. Sesini duyurmak isteyen Emine Kinvan, dün falezlere çıktı. Yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezin kıyısına kadar gidip burada duran ve çocuğunun Antalya'da kalmasını istediğini söyleyen Kinvan, yaklaşık 2,5 saat süren çabaların sonunda ikna edilebildi.

NAKİL DURDURULDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, duruma müdahale etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Bakan Göktaş, Muhammet Kinvan'ın başka şehre nakledilmemesi ve annesinden ayrılmaması için Manavgat'ta yeni bir bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesi talimatı verdi. Bakanlık yetkilileri ise aileyle iletişime geçerek, aile bütünlüğünün korunması ve Muhammet'in annesinden uzaklaşmaması için nakil sürecinin durdurulduğunu iletti. Bakan Göktaş'ın talimatıyla Muhammet, Manavgat'ta bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilecekken, aileye ise süreci en sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için gerekli psikososyal destek hizmet de sağlanacak.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
