Son Dakika Haberleri: Oto anahtar dükkanında yangın: 1 kişi dumandan zehirlendi
Son Dakika 3. Sayfa Oto anahtar dükkanında yangın: 1 kişi dumandan zehirlendi - Son Dakika

Oto anahtar dükkanında yangın: 1 kişi dumandan zehirlendi

6 saat önce

Adana'da bir oto anahtarı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan zehirlenen işyeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

Oto anahtar dükkanında yangın: 1 kişi dumandan zehirlendi, System.String[]

Adana'da bir oto anahtarı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan zehirlenen işyeri sahibi hastaneye kaldırıldı.


Yangın, saat 23.15 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi 67009 sokakta bulunan işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oto anahtarcı dükkanından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye erleri dükkan içerisinde bulunan işyeri sahibi Mahmut Yıldız'ı ise dışarı çıkardı. Dumandan zehirlenen Mahmut Yıldız, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşyerinde ise maddi hasar meydana geldi.


İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA

İtfaiye, Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:56 Kaynak: İHA
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