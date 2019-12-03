Son Dakika Haberleri: Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika Güncel Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki oto kiralama dükkanında çıkan kavgada, iş yeri sahibi Ahmet Ünal (57) ile oğlu Ali Ünal (33) ve Ersin Özkan tabancayla vurularak, yaralandı.

Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki oto kiralama dükkanında çıkan kavgada, iş yeri sahibi Ahmet Ünal (57) ile oğlu Ali Ünal (33) ve Ersin Özkan tabancayla vurularak, yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Özkan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında, ilçeye bağlı Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'ndaki oto kiralama dükkanında, iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Ahmet Ünal ile oğlu Ali Ünal ve Ersin Özkan, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Ahmet Ünal'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen ve otomobille kaçan Mustafa E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Ersin Özkan , Ahmet Ünal, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:01 Kaynak: DHA
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