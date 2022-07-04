Otobanda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika
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Otobanda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

04.07.2022 18:22
Otobanda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir-Manisa il sınırında sabaha karşı meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir-Manisa il sınırında sabaha karşı meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden Seyhan Akkuş, Beyhan Kebiç, Berat Ömer Kebiç ve Bedirhan Kebiç'in naaşları Sakarya'da, Bedri Kebiç'in cenazesi ise Ordu'nun İkizce ilçesine gönderildi. Kazada hayatını kaybeden Seyhan Akkuş'un eşi, Beyhan Kebiç'in babası ve Berat Ömer ile Bedirhan Kepiç'in dedesi Bayram Akkuş, cenazeleri teslim alarak yaşadıkları Sakarya'ya götürdü. Hastanede eşi, kızı ve torunlarının cenazelerini alan Bayram Akkuş'un oldukça üzüntülü olduğu görüldü.

Yaşananları anlatan Bayram Akkuş, "En büyük oğlumun sağlığı için hastaneye gideceklerdi. Onun boğazı delikti, onun bakımı için gideceklerdi. Kızım 'Baba bizi gönderir misin' dedi, ben de 'Gönderirim' dedim. Yol için para tedariki yaptım. Akşam saat 20.00-20.30 gibi onları yola koydum. Sabah saat 07.00'de hastanede olan oğlum beni aradı. 'Baba ben onlara ulaşamıyorum, arkamızdan bir araba vurdu bize' dedi. Sonra buradan artık polis miydi, jandarma mıydı bir ağabey aradı 'Acil gelmeniz lazım' dedi. Ben de 'Gelmeme gerek yok ne oldu?' dedim. O da bana 'Olsun sen bunlarla ilgileneceksin, mecbur geleceksin' dedi. Ama bana öldüklerini söylemiyor. Ben de bunun üzerine birkaç yere araba baktım, araba tedariki yapamadım. Ondan sonra bindim otobüse çıktım buraya geldim. Araçta eşim, oğlum, iki torunum, kızım, damadım vardı. Biz istiyoruz ki damadın cenazesini ağabeyi götürecek. Biz kızımızı, hanımımı, torunlarımı Adapazarı'na defnetmek istiyoruz. Damadımın ağabeyi kardeşini memleketi Ordu'ya götürmek istiyor" diye konuştu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobanda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika

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