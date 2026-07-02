Otobid ile Aracını Hemen Sat, Doğru Fiyatı Bul: Açık Artırma Yöntemi Fark Yaratıyor - Son Dakika
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Otobid ile Aracını Hemen Sat, Doğru Fiyatı Bul: Açık Artırma Yöntemi Fark Yaratıyor

02.07.2026 16:33
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İkinci el aracınızı satmak; alıcılarla tek tek görüşmek, pazarlık etmek ve ekspertiz süreçleriyle uğraşmak nedeniyle yorucu olabilir. Ciddi olmayan alıcılarla vakit kaybetmek motivasyonunuzu düşürebilir, araç başında yapılan uzun pazarlıklar genellikle stres yaratır. Araç satış sürecinde güvenilir bir muhatap bulmak zaman alabilir.

Araba satma fikri bu nedenlerle genellikle ertelenir. Otobid ise bu zahmetleri tamamen ortadan kaldırır. Siz rahatınıza bakarken Otobid tüm süreci sizin adınıza yönetir. İletişim ve bürokratik işlemlerin yükünü omuzlarınızdan alır.

Türkiye'de İlk ve Tek: Açık Artırma ile Satış

Otobid, Türkiye'de bireysel satıcı araçlarının satışını açık artırma yoluyla yapan ilk ve tek markadır. , Bireysel satıcı araçlarını platforma kayıtlı yetkili bayi ve oto galerilerle şeffaf bir ortamda buluşturur.

Aracınızı satarken temel beklentiniz iyi bir fiyata ulaşmaktır. Otobid, aracınızın açık artırma rekabetiyle en yüksek teklife satılmasına imkan tanır. Bu sayede araç fiyatlandırma konusundaki soru işaretleri ortadan kalkar. Aracınız, açık artırmada verilen en yüksek teklife satılır. Hız, kolaylık ve ücretsiz hizmet gibi avantajlar da Otobid’in temel değer önerilerindendir. Otobid Süreci Nasıl İşler?

Otobid ile aracınızı satmak oldukça planlı ve şeffaf bir süreçtir. İlk adımda web sitesine araç bilgilerinizi girersiniz. Sistem, bu verilere dayanarak size önerilen açık artırma başlangıç fiyatını sunar. Bu aşama tamamen dijital ortamda gerçekleşir. Aracınızın temel bilgileri üzerinden şeffaf bir başlangıç yapılır.

Bu fiyatı uygun bulduğunuzda, Otobid’in Türkiye’nin 32 şehrindeki 64 hizmet noktasından size en uygun olana randevu alabilirsiniz. Randevunuzda aracınızın detaylı ekspertizi ücretsiz olarak yapılır. İşlem sırasında araçla ilgili bulgular sizinle şeffafça paylaşılır. Ekspertiz sonucunda, aracınızın açık artırmada satılabileceği minimum satış fiyatı onayınıza sunulur.

Fiyatı onayladığınızda Otobid aracınızı açık artırmaya hazırlar. Aracınız online açık artırma platformunda listelenir.çıkar. Açık artırma başladığında aracınız, platforma kayıtlı binlerce yetkili bayi ve oto galerinin teklifine sunulur. 2 el araba ihaleleri mantığıyla işleyen bu sistemde gelen teklifleri canlı olarak takip edebilirsiniz. Süreci anlık olarak izlemek satıcılara büyük bir güven verir.

Satış Sonrası İşlemler ve Ödeme Güvencesi

Aracınız, açık artırmada gelen en yüksek teklife satılır. Vekalet vermeniz hâlinde noter ve devir işlemleri Otobid tarafından sizin adınıza yönetilir. Noter devir masrafları Otobid tarafından karşılanır. Satış bedeli, noter devriyle beraber hızla hesabınıza aktarılır. İkinci el araç satışı sürecindeki tüm resmi işlemler Otobid’in profesyonel ekibi tarafından yürütülür. Araç sat sürecinde bürokratik işlemlerle uğraşmazsınız. Paranızın hesabınıza geçip geçmeyeceği endişesi taşımazsınız.

Şeffaflık ve Profesyonel Hizmet Ağı

Otobid, satıcılara ücretsiz bir hizmet sunar. Türkiye genelinde 32 ilde, 64 farklı noktada bulunan hizmet noktalarıyla geniş bir yayılıma sahiptir. . Bu geniş ağ sayesinde aracını hemen sat isteyen kullanıcılar kolayca hizmet noktalarına ulaşabilir. Tüm teknik incelemeler tarafsız bir şekilde yapılır. Otobid’in deneyimli ekibi aracınızı detaylı bir şekilde inceler. Motor, mekanik ve kaporta durumu titizlikle raporlanır. Böylece hem satıcı hem de alıcı tarafında tam bir güven ortamı oluşur. Otobid, uçtan uca yönetilen bir satış deneyimi sunar.

Zaman Tasarrufu ve Güven Bir Arada

Araba sat sürecinde zaman yönetimi büyük önem taşır. Noter dairelerinde sıra beklemek gününüzün büyük bir kısmını alabilir. Evrak işlerini takip etmek karmaşık gelebilir. Otobid, vekalet vermeniz durumunda noter işlemlerini dahil tüm süreci sizin adınıza yürütür. Bu sayede günlük hayatınız kesintiye uğramaz. Günlük işlerinize devam ederken aracınızı satabilirsiniz. Şeffaf teklif süreci, her adımda ne olduğunu bilmenizi sağlar. Otobid, profesyonel yaklaşımıyla süreci baştan sona sahiplenir. Aracını hemen sat düşüncesiyle yola çıkanlar için şeffaf bir süreç sunar. 2 el araba ihaleleri sayesinde rekabetçi bir ortam yaratılır. Otobid ile aracınızı güvenle, yorulmadan ve doğru fiyatla satabilirsiniz.

Hangi Araçlar Otobid Üzerinden Satılabilir?

Otobid; otomobil, SUV & arazi ve hafif ticari araçlar için hizmet vermektedir. Açık artırmaya katılabilecek marka ve modeller değişiklik gösterebilir. Aracın açık artırmada satılabilmesi için belirli kriterleri sağlaması gerekmektedir. Aracını hemen sat fikrini hayata geçirmeden önce bu şartların incelenmesi önemlidir. Aşağıda güncel araç kabul kriterlerini görebilirsiniz.

? Model Yılı ve Kilometre: Aracın 2000 – 2025 model yılları arasında ve 300.000 km sınırının altında olması gerekmektedir.

? Ağır Hasar Kaydı Durumu: Ağır hasar kaydı bulunan araçların platforma kabul edilebilmesi için 2014 model yılı ve üzeri olması, ayrıca 200.000 km'yi geçmemiş olmalıdır.

? Elektrikli Araçlar: Yakıt tipi elektrikli olan araçlarda ağır hasar kaydı bulunması hâlinde, bu araçlar açık artırmaya dahil edilememektedir.

? Muayene Geçerliliği: Aracın mevcut muayene geçerlilik tarihinin bitmesine 10 günden fazla zaman kalmış olmalıdır.

? Sahiplik Süresi: Satışı yapılacak aracı satın alma tarihinizin üzerinden en az 10 günlük bir sürenin geçmiş olması beklenir.

? İthalat Durumu: Açık artırmaya katılacak araçların, ilgili markaların yetkili distribütörleri tarafından Türkiye'ye ithal edilmiş olması gerekir.

Otomobil, Stres, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otobid ile Aracını Hemen Sat, Doğru Fiyatı Bul: Açık Artırma Yöntemi Fark Yaratıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobid ile Aracını Hemen Sat, Doğru Fiyatı Bul: Açık Artırma Yöntemi Fark Yaratıyor - Son Dakika
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