Otobüslerde zorunlu maske uygulaması - Son Dakika

Otobüslerde zorunlu maske uygulaması

Bazı vatandaşların maskesiz otobüse bindikleri görüldü

İSTANBUL - Zorunlu maske uygulamasının ardından İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan çok sayıda vatandaşların alınan karara uyduğu görülürken bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

Türkiye'de Korona virüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde alınan yeni tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında zorunlu maske takılması uygulamasına geçildi.

İstanbul Yenibosna'da otobüsleri kullanan çok sayıda vatandaşın maske taktığı görülürken bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü. Duraklarda bekleyen vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görülürken yasağa rağmen bazı otobüs sürücülerinin de maskesiz oldukları görüldü. Birçok yolcunun maskeli şekilde yolculuk yaptığı bazı otobüslerin de yolcu sayısının belirtilen kurallardan daha fazla olduğu gözlendi.

"Sürekli toplu taşıma kullandığını hala daha kurallara uyulmadığını belirten Ahmet Sezer, "Salgın ortada böyle bir şeyin olması önlem alınması tabii ki güzel bir şey biz de maske kullanıyoruz" dedi.