Otobüste Unuttuğu Parası Bulununca Secde Etti
53 dakika önce
Otobüste unuttuğu parası bulununca secde etti İstanbul'da yaşayan ve arkadaş ziyareti için geldiği Sivas'ta halk otobüsünde 3 yıldır biriktirdiği 12 bin lirasını unutan Gambiyalı Edrissa Kabba'nın parasını polis ekipleri buldu.
Otobüste unuttuğu parası bulununca secde etti İstanbul
'da yaşayan ve arkadaş ziyareti için geldiği Sivas
'ta halk otobüsünde 3 yıldır biriktirdiği 12 bin lirasını unutan Gambiyalı Edrissa Kabba'nın parasını polis ekipleri buldu. Karakolda parası teslim edilen Kabba mutluluktan secde etti
SİVAS - İstanbul'da yaşayan ve arkadaş ziyareti için geldiği Sivas'ta halk otobüsünde 3 yıldır biriktirdiği 12 bin lirasını unutan Gambiyalı Edrissa Kabba'nın parasını polis ekipleri buldu. Karakolda parası teslim edilen Kabba mutluluktan secde etti.
2016 yılında Gambiya'dan çalışmak üzere İstanbul'a gelen Edrissa Kabba 3 yıl boyunca kemer ve cüzdan satarak 12 bin lira biriktirdi. Biriktirdiği para ile arkadaş ziyareti için yolcu otobüsü ile Sivas'a gelen Kabba arkadaşıyla birlikte halk otobüsüne bindi. Bu sırada şoförle bir süre konuşan Kabba 12 bin lirasının bulduğu sırt çantasını halk otobüsündeki koltuğa bıraktı. Arkadaşıyla birlikte halk otobüsünden indikten sonra Kabba sırt çantasının yanında olmadığını fark etti. Bunun üzerine Kabba, Üçlerbey Şehit Ali Yüce Polis
Merkezi Amirliği'ne gelerek çantasını kaybettiğini söyledi.
Çantasını görünce mutluluktan secde etti
Sırt çantasını bulmak için çalışma başlatan polis merkezi bünyesindeki araştırma ekibi Kabba'nın bindiği halk otobüsünü belirledi. Halk otobüsü şoförü ile irtibata geçen ekipler 12 bin liranın bulunduğu sırt çantasını şoförden teslim aldı. Polis ekipleri tarafından karakola getirilen çantasını gören Kabba, mutluluktan karakolda secde etti. Polis ekiplerine teşekkür eden Kabba,"İstanbul'dan geldim. Otogarda otobüse binip merkeze geldim. Ama ben paramı otobüste kaybettim. Çok aradım ama bulamadım. Sonra polise geldim. Çok yardımcı oldular bana. Allah'a şükür benim para bulundu. Bu parayı 3 yıldır biriktiriyordum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:36 Kaynak: İHA
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