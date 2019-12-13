Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası: Linç girişimi kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası: Linç girişimi kamerada - Son Dakika

Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası: Linç girişimi kamerada

6 saat önce

Büyükçekmece'de özel halk otobüsünde uyuyan kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de özel halk otobüsünde uyuyan kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Otobüsün kapıları şüpheli kaçmasın diye kapatılırken, gözaltı sırasında vatandaşlar şüpheliyi yumrukladı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde E-5 yan yolda yaşandı. Silivri'den Avcılar istikametine devam eden özel halk otobüsünde uyuyan bir kadın, iddiaya göre el ile taciz edildi. Durumu fark eden kadın tepki gösterince otobüs bir anda karıştı. Otobüs şoförü kapıları kapatıp polise haber verdi. Olay yerine polis gelene kadar da otobüsün kapıları açılmadı. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Gözaltı sırasında şüpheliye yaklaşan vatandaşlar yumruklar salladı. Şüpheli, polisin kontrolünde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayın müştekisi kadın ise konuyla ilgili konuşmak istemezken şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

"BİLSEYDİM LİNÇ EDERDİM"

Olay sonrası konuşan İsmail Korkmaz isimli vatandaş, "Otobüsün durduğunu gördüm hırsızlık sandım. O yüzden biraz bekledim polisi çağırmaya gittim. Ne oldu dedim taciz dediler. Bilseydim en başta girerdim içeriye linç ederdim. Böyle insanlar yaşamasın herkesin çoluğu çocuğu var" dedi.

(Murat Delice/İHA)

Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası: Linç girişimi kamerada

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu
Haklarında kayıp ilanı olan 2 kişinin cesedi Beykoz'da bir evde bulundu Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölüm nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi Mersin'de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar

Son Dakika Haberleri
17:52 Yunus Emre'nin mezarının Mengen'de olduğu iddiasıyla inceleme yapıldı - Son Dakika
17:50 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika
17:50 Ceren'in katilinin iddianamesi kabul edildi - Son Dakika
17:47 Sultanahmet meydanında silahlı kavga 2 - Son Dakika
17:44 Askeri bandodan öğrencilere sürpriz konser - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:54:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası: Linç girişimi kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]