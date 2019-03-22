Son Dakika Haberleri: Otobüsün Çarptığı Bisikletli, Hastanede Öldü

Otobüsün Çarptığı Bisikletli, Hastanede Öldü

1 saat önce

ADIYAMAN'da, kullandığı elektrikli bisiklete otobüsün çarpmasıyla ağır yaralanan Hasan Bakır (47), 2 gündür hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Otobüsün Çarptığı Bisikletli, Hastanede Öldü, System.String[]
ADIYAMAN'da, kullandığı elektrikli bisiklete otobüsün çarpmasıyla ağır yaralanan  Hasan Bakır (47), 2 gündür hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Malazgirt Mahallesi'nde, çarşamba günü Zeynel Abidin Ö. yönetimindeki 02 FA 208 plakalı belediye otobüsü, Hasan Bakır'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralan Bakır, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bakır, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Bakır'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:58 Kaynak: DHA

Zeynel Abidin, Malazgirt, Hasan Bakır, Adıyaman, Güncel
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