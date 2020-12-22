Otomobil çaya uçtu; uzman çavuş, eşi ve çocuğu yaşamını yitirdi (3) - Son Dakika

Otomobil çaya uçtu; uzman çavuş, eşi ve çocuğu yaşamını yitirdi (3)
22.12.2020 17:09
ACI HABER ANNEYE VERİLDİŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde otomobilinin Habur Çayı'na uçması sonucu eşi Gülay ve oğlu Adil Efe ile hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serhat Serdar Önal'ın acı haberi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
ACI HABER ANNEYE VERİLDİ
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde otomobilinin Habur Çayı'na uçması sonucu eşi Gülay ve oğlu Adil Efe ile hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serhat Serdar Önal'ın acı haberi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Önal'ın İslahiye'nin Hanağzı Mahallesinde yaşayan annesi Hatice Önal'a, oğlu ile gelini ve torununun ölüm haberleri, İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan ve İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Ümit Tahta tarafından verildi. Fenalaşan anne ve yakınlarına hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Uzman çavuş ile eşi ve oğlunun yarın Hanağzı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),
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