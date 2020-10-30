Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezai T. idaresindeki 06 GIR 19 plakalı Renault marka otomobil, seyir halinde ilerleyen Ali Erdal T.'nin kullandığı 06 DS 466 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Erdal T. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE