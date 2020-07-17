Otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, refüjü aşıp karşı şeride geçerek taksiyle çarpışması sonucu Nihat Erdem (46) öldü, her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, refüjü aşıp karşı şeride geçerek taksiyle çarpışması sonucu Nihat Erdem (46) öldü, her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya- Ankara karayolu kent merkezi girişinde meydana geldi. Selçuk Erdem yönetiminde 70 BB 629 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçerek Ahmet Baybağ yönetimindeki 42 TT 831 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Selçuk Erdem, yanında bulunan Nihat Erdem, Emine Erdem ve Nida Erdem ile taksi şoförü Ahmet Baybağ ve müşterisi Somali uyruklu Abdırrazzak Ahmet Ali yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılardan Nihat Erdem, sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Çevrede toplanan kalabalık ise koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kurallarını göz ardı edip, kaza yerini izledi.

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Nihat Erdem, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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