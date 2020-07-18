Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Olay Efeler ilçesinin Işıklı Mahallesi yolunda saat 18.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan A.K. idaresindeki 09 HJ 347 plakalı otomobil ile Işıklı yolunda ilerleyen 09 UG 835 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan bayan yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Işıklı Mahallesi, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 19:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika

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