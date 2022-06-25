Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

25.06.2022 01:47
Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu.

Zonguldak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozlu ilçesi aşaçayır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 19 HE 459 plakalı otomobil ormanlık alana uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla ormanlık alandan çekildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 01:53:20. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement