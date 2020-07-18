Otomobil şarampole devrildi - Son Dakika

Otomobil şarampole devrildi

Konya'nın Yunak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Baygın halde yol kenarında bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı

Kaza, Yunak - Ankara karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut A. idaresindeki 26 ACJ 101 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü tedavi edilmek üzere ambulansla, Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, Yunak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:22 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole devrildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:11 Baygın halde yol kenarında bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı 21:34 Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:27 G.Saray-Göztepe maçı başladı! Canlı anlatım 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 20:01 Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Baygın halde yol kenarında bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı
22:11
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
21:34
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
G.Saray-Göztepe maçı başladı! Canlı anlatım
20:27
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
20:19
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
20:01
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
19:19
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
19:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 22:59:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil şarampole devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]