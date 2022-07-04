Otomobil satışları patladı! Yatırım aracı mı oldu? - Son Dakika
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Otomobil satışları patladı! Yatırım aracı mı oldu?

04.07.2022 19:00
Otomobil satışları patladı! Yatırım aracı mı oldu?

ODD, Haziran 2022 raporu yayınlandı. Buna göre geçtiğimiz yıllara göre hangi araçların ne kadar sattığı ortaya çıktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği ya da kısaca ODD tarafından 2022 Haziran Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme raporu yayınlandı. Buna göre, ticari ve binek araç satışında Haziran ayında son 10 yıllık ortalamanın üzerine çıkıldı.

ODD Haziran raporu, gerçekleri aydınlattı!

ODD Haziran raporu ile kamuoyuyla paylaşılan verilere göre, binek otomobil satışı geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre yüzde 4'den fazla artış gösterdi. Pandemi dönemi ile kıyasladığımızda ise 2 kata varan bir artış söz konusu. Genel ortalamanın ise yüzde 15 üzerinde.

Otomobil satışları patladı! Yatırım aracı mı oldu?

Fakat aynı tabloda ticari araçlara baktığımız zaman geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 8 oranında, 10 yıllık ortalamaya göre ise yüzde 15'in üzerinde bir düşüş mevcut. Bu da insanların binek araçlara yöneldiğini, hatta fiyatları giderek arttığı için yatırım amacıyla ortalamanın üzerinde bir alım gerçekleştirdiğini bizlere söylüyor. Tabii bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını belirtelim.

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En çok satılan otomobillere baktığımızda ise B ve C segmentte araçların daha çok talep gördüğünü, bunların içerisinde ise B segmentte en çok hatchback ve SUV, C segmentte ise sedan ve SUV modellerinin satıldığını görüyoruz.

Otomobil satışları patladı! Yatırım aracı mı oldu?

Buna ek olarak, verileri geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda en çok B segment giriş modellerinin sattığını, hatta yüzde 304.5 oranında 3 katına varan bir patlama yaşandığını söyleyebiliriz. Zira 2021 yılı Haziran ayında 764 adet satılırken bu yıl 3 bin 90 adet satıldığını görüyoruz.

Hemen arkasında ise MPV'ler ve SUV'lar geliyor. Fakat makas o kadar açık değil. Ancak verilere baktığımızda C, D, E ve F sınırı SUV'ların hep ekside olduğunu, B segment SUV'ların ise yüzde 30.3 oranında yükselişte olduğunu görüyoruz. Aslında listenin genel özeti de bu şekilde. İnsanların her türdeki aracın en uygun versiyonları olan B segmentine genel bir yönelişi bulunuyor.

Son olarak, elektrikli otomobil dönüşümüne tanıklık ettiğimiz bu dönemde Türkiye'de geçtiğimiz yıl yüzde 0.4 olan elektrikli pazarı, payını 2 ye katlayarak yüzde 0.8'e çıkardı. Mevcut ivme ile gidilirse 5 yıl içerisinde pazarın 4'te 1'ine hakim olabilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Tragger, Güncel, Son Dakika

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