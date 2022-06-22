Otomobil seyir halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Otomobil seyir halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

22.06.2022 19:26
Otomobil seyir halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

GAZİANTEP'te otomobilin, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te otomobilin, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunun batı gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ömer Öztunç (57) yönetimindeki 06 CGE 442 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Kadir Kılıç'ın (44) kullandığı 27 AGF 302 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın dorsesine saplanıp, sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ömer Öztunç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil içerisinde bulunan 6 yaralı ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri, itfaiyeden destek istedi. Bölgeye gelen İtfaiye ekipleri, TIR'ın dorsesine saplanan otomobili bulunduğu yerden çıkardı. Kaza nedeniyle TAG yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Kadir Kılıç, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil seyir halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil seyir halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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