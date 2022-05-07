OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 YARALI - Son Dakika
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OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 YARALI

07.05.2022 21:30

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde önünde giden TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde önünde giden TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Körfez D-100 Karayolu Barbaros Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Melik Serhat Demir idaresindeki 16 BRV 67 plakalı otomobil, önünde seyreden Yaşar Arslan idaresindeki 41 AIZ 600 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Melik Serhat Demir, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 YARALI
OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 YARALI
OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 YARALI
OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 YARALI

YORUMLAR
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Serhat Demir, Otomobil, Körfez, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 YARALI - Son Dakika
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