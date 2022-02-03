Otomobil tırın altına girdi, sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Edremit'in Altınoluk Mahallesi merkez trafik ışıklarında Mustafa Keskin idaresindeki otomobil trafik ışıklarındaki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil tır dorsesinin altında sıkıştı. Kazanın ihbarı ile bölgeye sağlık ekipleri, Jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde otomobil sürücüsü Mustafa Keskin'in öldüğü tespit edildi. Olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kazaya bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolun neden olabileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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