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Otomobil tırın altına girdi, sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Otomobil tırın altına girdi, sürücüsü yaşamını yitirdi

03.02.2022 10:11

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yağışlı yolda kayan otomobil, trafik ışıklarında duran tırın altına girdi. Araç içerisinde sıkışan sürücü yarım saatte çıkarılırken kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi merkez trafik ışıklarında Mustafa Keskin idaresindeki otomobil trafik ışıklarındaki tıra arkadan çarptı.

Tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

YARIM SAATTE ÇIKARABİLDİLER

Çarpmanın etkisiyle otomobil tır dorsesinin altında sıkıştı. Kazanın ihbarı ile bölgeye sağlık ekipleri, Jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde otomobil sürücüsü Mustafa Keskin'in öldüğü tespit edildi. Olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kazaya bölgede etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolun neden olabileceği öğrenildi.

Tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Balıkesir, Otomobil, Tragger, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tırın altına girdi, sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika


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