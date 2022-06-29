Otomobil ve motorun çarpıştığı kazada felaket yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ve motorun çarpıştığı kazada felaket yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı

29.06.2022 12:39
Otomobil ve motorun çarpıştığı kazada felaket yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur yaşamını yitirdi, sürücü Mehmet Ali Moğul ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sabah saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana gelen kazada kent merkezine giden Mehmet Ali Moğul yönetimindeki 06 BEB 737plakalı otomobil, kontrolden çıkınca bariyerlere çarparak devrildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazada sürücü ile otomobildeki Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası 4 yaralı, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

SON NEFESLERİNİ HASTANEDE VERDİLER

Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur, hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Tedavisi süren Mehmet Ali Moğul'un ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

İşte kaza yerinden kareler;

Otomobil, bariyerlere çarparak devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil, bariyerlere çarparak devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil, bariyerlere çarparak devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil, bariyerlere çarparak devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
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Kaynak: DHA

Mehmet Ali Moğul, Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ve motorun çarpıştığı kazada felaket yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ve motorun çarpıştığı kazada felaket yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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