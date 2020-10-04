Otomobili ile drift yapan sürücü otobüs durağına daldı: 3 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobili ile drift yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Kazada durakta otobüs bekleyen 1 kişi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi Issıkgöl Caddesi ile Ragıp Demirkol Bulvarı'nın kesiştiği caddede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. idaresindeki 44 AAK 168 plakalı otomobili ile drift yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Otomobil, otobüs durağının direğine çarparak durabilirken, durakta otobüs bekleyen Betül D., otomobilde bulunan sürücü İ.A. ile M.G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Betül D. Darıca Farabi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, İ.A. ve ve M.G. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İ.A.'ya polis ekipleri tarafından trafik kurallarını ihlal ettiği için 6 bin TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hakan Öztürk/İHA)