Otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza kamerada - Son Dakika

Otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza kamerada

Bursa'da önündeki araçlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna girdi.

Otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza kamerada, System.String[]

Bursa'da önündeki araçlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna girdi. Önce akaryakıt pompasına ardından da marketin duvarına çarpan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bursa- Ankara karayolunda meydana geldi. İnegöl'den Bursa kent merkezine doğru giden Mehmet Sait Özmen (42) yönetimindeki 01 BTH 41 plakalı otomobil, çalışma yapılan yolda yavaşlayan araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Önce akaryakıt istasyonuna, ardından da marketin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Özmen ile yanındaki eşi Eslihan (37), çocukları Nurullah (16), Zeynep (10) ve Edanur Özmen (5) hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna girip, akaryakıt pompası ve marketin duvarına çarptığı görüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiği kaza kamerada - Son Dakika

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