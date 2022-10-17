Otomobilin skutere çarpması sonucu yaralanan iki kişinin tedavisi sürüyor

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, kullandıkları skutere otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki çocuğun tedavileri yoğun bakımda devam ediyor.
Turgut Özal Bulvarı'nda, 7 Ekim'de otomobilin elektrikli skutere çarpması sonucu yaralanan Efe Kadiroğlu (14) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, arkadaşı Esen Keskin (13) de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi görüyor.
Ağır yaralı iki çocuğun tedavileri, yoğun bakım servisinde yürütülüyor.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda 7 Ekim'de otomobilin çarptığı skuterdeki 3 kişiden Efe Kadiroğlu ve Esen Keskin yaralanmıştı. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsü Mustafa T. polise teslim olmuştu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklanmıştı.
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