Otomobillere koronavirüs önlemi - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, hijyen tedbirlerini de ön plana çıkardı. Kişisel hijyenin yanı sıra otomobil temizliği de hastalıktan korunmada önem taşıyor. Bu kapsamda hijyen sağlık paketi hazırladığını duyuran Otovınn, kurumsal ve bireysel araçlar için yüzde 50'ye varan indirim fırsatı sunacağını açıkladı.

Dünyayı sarsan koronovirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından alınan önlemler sıklaştırıldı. Kişisel hijyenin yanı sıra toplu taşıma araçları, okul, AVM gibi yerlerde de dezenfekte çalışmaları yapılmaya başlandı. Oto yıkama, otopark, vale, oto bakım gibi sektörlerde kurumsal ve bireysel araçlara mobil uygulama üzerinden hizmet veren Otovınn, hastalıktan korunmada otomobil temizliğinin önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamayla akıllı ödeme sistemi Otovınn indirim kararını duyurdu.

Otovınn'dan yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Genel Müdür Emre Deneyici şunları söyledi:

"Türkiye genelindeki bin 600 hizmet noktasıyla 'Otovınn Hijyen Sağlık Paketi'ni vatandaşların hizmetine sunduk. Koronavirüs salgını konusunda Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm devlet kurumlarımız örnek bir mücadele veriyor. Bu bir kriz durumudur ve böyle zamanlarda vatandaşlarımızın ihtiyacı olan gıda ve hijyen ürünlerine astronomik zamlar yapılması etik ve yasal bir davranış değildir. Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş'ın dün yaptığı açıklamadan sonra Otovınn olarak olağanüstü indirim yapma kararı aldık."

NORMAL ŞARTLARDA BİLE YILDA DÖRT KEZ YAPILMALI

Koronavirüse karşı hijyenin önemine dikkat çeken Genel Müdür Deneyici, "Virüs, bakteri ve mantarlar başta klimalar olmak üzere otomobillerin pek çok noktasında kolaylıkla barınıp çoğalabiliyor. Kurumsal ve bireysel olarak kullandığımız araçlarda antibakteriyel temizlik ve dezenfektasyon işlemi normal şartlarda bile yılda dört defa muhakkak yapılmalı. Halk arasında klima hastalığı adı verilen lejyoner hastalığı klimalardan yayılıyor. Amerika Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 10 bin ile 100 bin kişinin bu hastalığa yakalandığını ve bunun yüzde 5-15'inin ölümle sonuçlandığı bildiriyor. Türkiye'de bu oranın daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu nedenle otomobil temizliği hayati önem taşıyor" diye konuştu.

YÜZDE 50 İNDİRİM DUYURUSU

Uyguladıkları kampanyanın detayları hakkında bilgi veren Genel Müdür Emre Deneyici, "Otovınn Hijyen ve Sağlık Paketi'nin içeriğinde ozonlama sterilizasyon, klima dezenfeksiyonu, detaylı antibakteriyel iç temizlik, sterilizasyon ve antivirüs uygulaması yer alıyor. Otovınn mobil uygulaması üzerinden kurumsal ve bireysel araçlar için yüzde 50'ye varan indirim oranıyla satın alınabilecek. Otovınn Hijyen ve Sağlık Paketi Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak" dedi.