Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na Uludağ Üniversitesi imzası - Son Dakika

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na Uludağ Üniversitesi imzası

30.10.2020 15:04
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na Uludağ Üniversitesi imzası, System.String[]

Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından, bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması" çevrimiçi olarak düzenlendi.

Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından, bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması" çevrimiçi olarak düzenlendi.

Teknoloji ve Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu moderatörlüğünde, bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen "Otomotivin Geleceği Tasarım" yarışmasının çevrimiçi olarak gerçekleştirilen finalinde ödüller sahiplerini buldu. Yarışmaya katılan 40 farklı üniversiteden öğrencilerin yanı sıra, girişimciler ve girişimci adaylarından gelen 291 başvurunun 17'si Bursa Uludağ Üniversitesi'nden geldi ve Bursa Uludağ Üniversitesi yarışmada en fazla proje başvurusu ödülü aldı. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması canlı yayınında ödülü sembolik olarak Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a takdim eden OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova, BUÜ'nün yarışmaya 17 proje ile en fazla başvuru yapan üniversite olduğunu açıkladı. Ali İhsan Yeşilova, kendisinin de Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu ifade ederek, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bu başarısının takdire şayan olduğunu ifade etti. 9 yıldır sürdürülen yarışma kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi'nin her zaman yer aldığını ancak bu yıl çok daha fazla gayret gösterildiğini açıkladı. Yeşilova, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve bu aşamada emek veren tüm akademisyenlere teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kentin ortak aklını temsil ettiğini vurgulayarak; "Özellikle son yıllarda Üniversite-Sanayi işbirliği konusundaki atılımımız, inşallah toplumun her kesiminde yaygınlaşacak. Karşılıklı işbirliği ile önce Bursa otomotiv sanayimizin sonra da ülke otomotiv sanayimizin gelişmesi için çok ciddi katkılar sunacağımızı ifade edebilirim. Güçlü bir Otomotiv Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümümüz var. Ayrıca bu sene Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'muzda Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Programı'nı açtık. Türkiye'de bu programı açan ilk üniversite biz olduk. 42 öğrenci aldık. TOGG, Türkiye yollarında aracını yürütmeden önce biz teknik elemanlarını bu alanda yetiştirmiş olacağız. Önümüzdeki yıl da Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu'muzda, TOGG'a 10 kilometre mesafedeki bir kampüste ikinci bölümümüzü de açacağız. Deneyimli akademisyenlerimizden oluşan bir otomotiv çalışma grubumuz var. Dijital ortamda 15 günde bir buluşuyoruz ve çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bursa'nın bu birikiminin Türkiye'den ve dünyadan esirgenmemesi gerekiyor. Bana düşen de bir orkestra şefi olarak sanayicilerimizle bu değerli akademisyenlerimizi buluşturmaktır. Bunun için de destek bekliyoruz. Bizi bu ödüle layık gören herkese tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

Yarışmada dereceye giren 10 yarışmacı arasında, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Mert Ali Özel de yer aldı. Yarışmanın diğer finalistleri Selen Şenal, İlker Kutsal, Matin Ghaziani, Ömer Orkun Düztaş, Burak Işık, Bugay Çağlar, Sarper Önal, Can Acar ve Batuhan Özcan oldu.

Uludağ Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olan Mert Ali Özel, proje girişimci sunumunda, "Değişken Manyetik Alanlı Tekerlek İçi Elektrik Motoru" projesi ile ilgili bilgiler verdi. Projenin, tekerlek içi elektrik motorunun, özgün yazılımla kontrol edilen manyetik alanının değiştirilmesi ile motordan talep edilen performansı minimum enerji sarfiyatı ile gerçekleştirilmekte, elektrikli araçlarda değişken aktarma organının ortadan kaldırılmasıyla ağırlık, hacim ve maliyet azalması, en önemlisi ağırlık azalımı ve motor veriminin arttırılmasıyla aracın menzilinin arttırılması sağlanmasını katılımcılara aktardı.

Etkinliğe, OİB Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı (OİB) Baran Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, OSD Otomotivin Geleceği Elektrikli Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, MOV CEO Bruno Lambert katıldı.

"Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın kazananı Büyütech - Forsight projesiyle Ömer Orkun Düztaş oldu. Yarışma sonucunda, SYNTONYM projesiyle Batuhan Özcan ikinci, Algae Bıodıesel projesiyle Selen Şenay üçüncü oldu. - BURSA

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na Uludağ Üniversitesi imzası
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na Uludağ Üniversitesi imzası

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'na Uludağ Üniversitesi imzası - Son Dakika


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