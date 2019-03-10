Son Dakika Haberleri: Otostop Çeken Öğrencileri Görünce Rotasını Değiştirdi

Otostop Çeken Öğrencileri Görünce Rotasını Değiştirdi

1 saat önce

Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, yerel seçimler kapsamında Muğla genelinde yaptığı ziyaretleri sırasında Akyaka'ya giderken yolda otostop yapan, öğrencileri görünce rotasını değiştirip, gençleri gidecekleri yere bıraktı.

Otostop Çeken Öğrencileri Görünce Rotasını Değiştirdi, System.String[]
Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, yerel seçimler kapsamında Muğla genelinde yaptığı ziyaretleri sırasında Akyaka'ya giderken yolda otostop yapan, öğrencileri görünce rotasını değiştirip, gençleri gidecekleri yere bıraktı.

Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon seçim programı kapsamında Muğla'yı karış karış gezerken yolda otostop çeken geçleri gördü. Araçı kullanan şoföre geri dönmesini söyleyerek gençlerin yanına giderek aracına davet etti. Eşi Hülya Kocadon ve ekibiyle birlikte öğrenciler ile yol boyu keyifle sohbet eden Başkan Adayı Mehmet Kocadon, öğrencileri Akyaka'da gidecekleri yere kadar bırakarak derslerinde başarılar diledi. Öğrencilerin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden bu güne kadar gerçekleşmesini istedikleri talep ve beklentilerini dikkatle dinleyip yaşadıkları sorunlara çözüm getirmek için notlar aldı. Gideceği güzergahı değiştiren Kocadon programına geç başladı. Halk ile buluşan Kocadona, Vatandaşlara geçikme sebebini anlatarak "Gençler bizim geleceğimiz" diyerek gün boyu halkın sorunlarını dinledi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:40 Kaynak: İHA

Demokrat Parti, Mehmet Kocadon, Muğla, Güncel
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