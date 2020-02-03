Oturarak Voleybol 1'nci Lig müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Oturarak Voleybol 1'nci Lig müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor

Oturarak Voleybol 1'nci Lig müsabakaları sona erdi

6 saat önce

MERSİN'de düzenlenen Oturarak Voleybol (Paravolley) 1'nci Lig 1'nci etap müsabakaları 13 takımdan 180 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Oturarak Voleybol 1'nci Lig müsabakaları sona erdi, System.String[]

MERSİN'de düzenlenen Oturarak Voleybol (Paravolley) 1'nci Lig 1'nci etap müsabakaları 13 takımdan 180 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Toroslar Spor Salonu'nda Türkiye geneli düzenlenen Oturarak Voleybol 1'nci Lig 1'nci etap müsabakaları sona erdi. 01-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez Antalya'da düzenlenecek olan 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nda oynayacak sporcuların belirlediği müsabakalar sonunda Ankara Mahir Başer Ortaokulu Spor Kulübü, Bolu Gençlik Merkezi SK, Gaziantep Gençlik Spor SK, Gaziantep Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Karaman Engelliler Spor Kulubü, Karaman Belediye Spor Kulübü, Konya Engelliler Spor Kulübü, Konya Şirin Gençlik Spor Kulubü, Mersin Beyaz Ay Derneği Spor Kulübü, Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Samsun Kuzeyyıldızı Spor Kulübü ve Gaziantep Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü toplam üç etaptan oluşan 1'nci Lig'de ikinci etap müsabakaları nisan ayında, final etabı müsabakaları ise Mayıs ayında yapılacak müsabakalar sonunda Oturarak Voleybol (Paravolley) süper ligine çıkacak 2 takım belirlenecek.


- Mersin
voleybol, Antalya, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:19:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oturarak Voleybol 1'nci Lig müsabakaları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]