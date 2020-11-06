Otyakmaz: "Gruptan çıkmak istiyoruz" - Son Dakika

Otyakmaz: "Gruptan çıkmak istiyoruz"

06.11.2020 00:04

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Otyakmaz, "Bugün ilk 3 puanımızı aldık. İnşallah bundan sonraki maçlarda aynısını yapmak istiyoruz. Maccabi Tel-Aviv maçıyla birlikte gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında sahasında Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, maçın ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

Otyakmaz, "Daha önce galibiyete çok yaklaşmıştık goller atmıştık ama maalesef puan alamamıştık, bugün 3 puanla tanıştık. Dün büyük bir başarıya imza atan Başakşehir'i kutluyorum. Bugün kazandık ve mutluyuz. Dün gelen galibiyetle biz de özgüvenli hale geldik. Bugün ilk 3 puanımızı aldık. İnşallah bundan sonraki maçlarda aynısını yapmak istiyoruz. Maccabi Tel-Aviv maçıyla birlikte gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz" dedi.

"Yorgunluk söz konusu olmaz"

Başkan Otyakmaz, hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçına galibiyet için çıkacaklarını da söyleyerek, "Galatasaray maçını pazar günü oynayacağız. Yorgunluk söz konusu olmaz. Çıkıp Galatasaray'a karşı iyi mücadelemizi göstermek istiyoruz. Ligde normal yerimize gelmek için Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Çok maç yapmıyoruz ve dolayısıyla futbolcularda da sakatlık meydana geliyor. Bizim sıkıntımız defanstaki ve sağ bekteki sakatlıkların sürekli devam etmesi. Aaron Appindangoye'nin gelmesiyle de bu tür sorunlarımızın ortadan kalkacağını düşünüyorum" diye konuştu. - SİVAS

Otyakmaz: Gruptan çıkmak istiyoruz
Otyakmaz: Gruptan çıkmak istiyoruz
Otyakmaz: Gruptan çıkmak istiyoruz
Otyakmaz: Gruptan çıkmak istiyoruz

Mecnun Otyakmaz, Galatasaray, Sivasspor, Karabağ, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Otyakmaz: 'Gruptan çıkmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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