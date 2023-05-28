Oy kullanan İmamoğlu, gözdağı verdi: Karşılaştığımız iftiraların peşini bırakmayacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi için oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı. İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da eşlik etti.

"MESELE, BİR OYA BİLE HALEL GETİRMEMEK"

Demokrasi adına sorunsuz bir seçim geçmesini dileyen Ekrem İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti ve daha öncesindeki halk olarak demokrasi mücadelemiz, neredeyse 200 yıla yakındır. 200 yıldır insanlar, bireysel hak ve özgürlükleri için bu topraklarda mücadele ediyorlar. O bakımdan, bugünün ona yakışan bir erdemle, davranışla ve işleyişle geçmesi mühim. Bu yönde görevi olan insanlar var. Az önce selamladım. Sandıkta görev alan her siyasi partinin temsilcileri var. Görev alan devlet görevlisi, memurlar var. Her birisine öncelikle teşekkür ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Mesele, atılan her oyun doğru şekilde adresine ulaşmasını sağlamak. Bir oya bile halel getirmemek. Çünkü, oy milletimiz adına bir namustur. O namusun korunması görevi, başta buradaki görevlilerle başlar ve sonrasında devam eder. Ta ilçe seçim kuruluna, oradan il seçim kuruluna, Yüksek Seçim Kurulu'na kadar devam eder. O bakımdan hepsine başarılar diliyorum. Görevlerini layıkıyla yapacaklarına inanıyorum. Lütfen hassas olalım." dedi.

"ALLAH HEPSİNİ KORUSUN"

İmamoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu süreçte toplumun güvenliğini sağlayan insanlarımızın burada sorunsuz sulh içerisinde süreci tamamlamalarına katkı sunan bütün emniyet güçlerimizi her zaman dualarımızla ayaklarına taş değmesin dediğimiz polisimiz, jandarmamız ve bütün emniyet güçlerimize de başarılı bir gün geçirmelerini ve bu hususta gereken en hassas işleyişi de yerine getirecek inancımla kendilerini tebrik etmek istiyorum. Lütfen görevlerini en güzel şekilde yapsınlar. Onlar bizim canımız, hepsini Allah korusun.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Seçim sürecinde kullanılan dilin karşılığında gerçekten insanlar umarız süreç içerisinde helalleşebilirler. Bu dilin karşılığında insanlar, umarız süreç içerisinde helalleşebilirler. Çünkü, çok kötü iftiralarla ve ne yazık ki içi yalan dolu birçok hususla karşı karşıya kaldık. Yarından itibaren bunlar konuşulacak. Ben, peşini bırakmayacağım. Birileri 'ya olur böyle şeyler seçim sathında' dese de bırakmayacağım.