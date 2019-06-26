Oyak Renault, Muazzez Abacı konserine sponsor oldu
34 dakika önce
Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe, Oyak Renault sponsorluğunda, "Uluslararası Bursa Festivali"nde konser verdi.
Muazzez Abacı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:07 Kaynak: AA
ve Gökhan Tepe
, Oyak Renault
sponsorluğunda, "Uluslararası Bursa
Festivali"nde konser verdi.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi
adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe'nin sahne aldığı konsere Oyak Renault destek verdi.
Sanatçıların, Türk Sanat Müziğinin unutulmaz şarkılarını seslendirdiği konseri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
da izledi.
İzleyenlerin de zaman zaman şarkılara eşlik ettiği konserin sonunda sanatçılar, uzun süre alkışlandı.
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