Son Dakika Haberleri: Oyak Renault, Muazzez Abacı konserine sponsor oldu
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Oyak Renault, Muazzez Abacı konserine sponsor oldu

34 dakika önce

Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe, Oyak Renault sponsorluğunda, "Uluslararası Bursa Festivali"nde konser verdi.

Oyak Renault, Muazzez Abacı konserine sponsor oldu, System.String[]
Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe, Oyak Renault sponsorluğunda, "Uluslararası Bursa Festivali"nde konser verdi.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe'nin sahne aldığı konsere Oyak Renault destek verdi.
Sanatçıların, Türk Sanat Müziğinin unutulmaz şarkılarını seslendirdiği konseri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da izledi.
İzleyenlerin de zaman zaman şarkılara eşlik ettiği konserin sonunda sanatçılar, uzun süre alkışlandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:07 Kaynak: AA
Gökhan Tepe, Bursa, Oyak Renault, Muazzez Abacı, Ekonomi
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