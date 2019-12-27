Oyuncakçıdan silah alıp banka soymuş, o anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oyuncakçıdan silah alıp banka soymuş, o anlar kamerada - Son Dakika

Oyuncakçıdan silah alıp banka soymuş, o anlar kamerada

6 saat önce

Avcılar'da silahlı banka soygununa ilişkin yeni detaylar ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Oyuncakçıdan silah alıp banka soymuş, o anlar kamerada, System.String[]

Avcılar'da silahlı banka soygununa ilişkin yeni detaylar ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının soygun sırasında oyuncak silah kullandığı öğrenildi. Zanlının oyuncakçıdan silah aldığı anlar ile soygun anları kameralara yansıdı.


Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir banka şubesine gelen silahlı kişi elindeki silahla güvenlik görevlisini korkutup bir miktar parayı aldıktan sonra yaya olarak kaçmış, kısa süre sonra ise polis ekiplerince yakalanmıştı. Soyguna ilişkin yeni detaylar ve kamera görüntüleri ortaya çıktı.


Soygunu oyuncak silahla gerçekleştirmiş


Kaçamayacağını anlayınca polisi arayarak teslim olmak istediğini söyleyen ve Petrol Ofisi Caddesi üzerinde yakalanan Tahir Y.'nin yapılan üst aramasında soygundan elde ettiği paraların ele geçirildiği öğrenildi. Siyah poşet içerisinde ele geçirilen paranın net olmamakla birlikte yaklaşık 95 bin TL olduğu bilgisi edinildi. Herhangi bir suç kaydı veya aranması olmayan Tahir Y.'nin soygun sırasında oyuncak silah kullandığı belirlendi.


Zanlının oyuncakçıdan silah alıp banka soyduğu anlar kamerada


Zanlının oyuncakçıdan silah aldığı anlar ile soygun anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Oyuncakçının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlının oyuncak silah aldığı anlar yer alıyor. Bankanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, soygun anı anbean görünüyor.


Gözaltına alınan zanlı geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. - İSTANBUL

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı
Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Son Dakika Haberleri
22:39 Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması - Son Dakika Haber
22:33 İlişki sırasında cinsel organı ısırılan şahıs gerçeği acil serviste öğrendi! - Son Dakika Haber
22:32 Özgür Özel'den gündeme ilişkin değerlendirmeler - Son Dakika Haber
22:32 Siirt'te 18 köy yolu ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika Haber
22:31 Mersin'de 'Görme Engellilere Yönelik Bilgisayar Kullanımı Meslek Eğitim Kursu' projesi açılış töreni - Son Dakika Haber
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:46:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oyuncakçıdan silah alıp banka soymuş, o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]