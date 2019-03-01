Son Dakika Haberleri: Oyuncakları Gören Özbek Çocuklar Jandarmanın Yanına Koştu

Oyuncakları Gören Özbek Çocuklar Jandarmanın Yanına Koştu

49 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma ve gönüllü bir grup genç tarafından Suriye sınırında yaşayan Özbek çocuklara oyuncak hediye edildi.

Oyuncakları Gören Özbek Çocuklar Jandarmanın Yanına Koştu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma ve gönüllü bir grup genç tarafından Suriye sınırında yaşayan Özbek çocuklara oyuncak hediye edildi. Jandarmanın elindeki oyuncakları gören çocukların koşarak gelmeleri ise renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ve öncülüğünü Ümit Kavak isimi bir gönüllünün yaptığı bir grup genç, sosyal medya üzerinden çocuklar için kıyafet, ayakkabı, okul malzemesi ve oyuncak topladı. Malzemeleri biriktiren grup, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte Afganistan'dan 37 yıl önce Türkiye'ye göç ederek yerleşen Özbeklerin yaşadığı mahalleye gitti.

Oyuncakları gören çocuklar jandarmanın yanına koştu

Jandarmanın oyuncak dağıttığını duyan çocuklar, mahalle meydanına akın etti. Çocukların oyuncak almak için koşarak gelmeleri ise renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Jandarmanın elinden oyuncaklarını alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Hediyelerini alan çocuklar, jandarmaya sarılıp teşekkür etti.

Jandarma, mahalledeki çocukların yanı sıra Şehit Okan Acar İlk ve Ortaokulunda okuyan çocuklara da tanıtıcı broşürler, oyuncak, okul malzemesi, ayakkabı ve kıyafet dağıttı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:57 Kaynak: İHA

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