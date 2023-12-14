Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki başarılı oyuncu Ege Aydan oldu. Asmalı Konak dizisindeki Yaman rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, uzun yıllardır resimle ilgilendiğini ve 16 Aralık'ta yeni sergisini açacağını söyledi.

"37 SERGİ YAPTIM"

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra uzun yıllardır resim yaptığını söyleyen Ege Aydan, "Sayısını unuttuğum yurt içi ve yurt dışı kişisel sergilerimin sayısı 37 falan oldu. Her sene bir cümle bulup resimler oluşturuyorum. Bu sene de cümlem 'Panoramik İstanbul' oldu. Bu sene yanımda Gafur Uzuner var onunla beraber böyle bir şeye soyunduk. Sulu boyalarımızı sergileyeceğiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz 16 Aralık'ta Etiler'de sergimiz olacak. Her sene bir sergi açacağım diye bir kaygı peşinde koşmuyorum ama çıkıyor bir şekilde. Birçok şekilde resim yapıyorum ama en çok ıslak üstüne ıslak olarak bilinen en zor türdeki resimlerimi sergiliyorum. Sergilerime Ankara'da başladım ama İstanbul'a taşınınca burada devam ettim" dedi.

"ALLAH VERGİSİ YETENEKLERİM VAR"

Resme olan ilgisinden bahseden Ege Aydan, "Resim yapmadığım zaman kendimi rahat hissetmiyorum. Bütün bilgimi oyunculuk ve yönetmenliğe aktarırken resimsiz de olamıyorum. Burada 2 dakika içinde karikatür de çizerim, çamur koy heykel de yapabilirim. Bunlar tamamen Allah vergisi bir yetenek. Hepsiyle ilgilenirsem paramparça olurum. 200'e yakın yağlı boya tablom var ama bir kere sergiledim. Sonra da yağlı boyacı bir ressam olmadığımı anladım. Ben sulu boyacı bir insanım çünkü portatif şekilde atölyemi yanımda taşıyabiliyorum" şeklinde konuştu.