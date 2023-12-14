 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Asmalı Konak dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Ege Aydan, oyunculuğun yanı sıra resme büyük bir ilgisinin olduğunu ve 16 Aralık'ta 38. sergisini yapacağını söyledi.

Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
14.12.2023 - 15:56,  Güncelleme: 16:04
Abone Ol

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki başarılı oyuncu Ege Aydan oldu. Asmalı Konak dizisindeki Yaman rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, uzun yıllardır resimle ilgilendiğini ve 16 Aralık'ta yeni sergisini açacağını söyledi.

"37 SERGİ YAPTIM"

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra uzun yıllardır resim yaptığını söyleyen Ege Aydan, "Sayısını unuttuğum yurt içi ve yurt dışı kişisel sergilerimin sayısı 37 falan oldu. Her sene bir cümle bulup resimler oluşturuyorum. Bu sene de cümlem 'Panoramik İstanbul' oldu. Bu sene yanımda Gafur Uzuner var onunla beraber böyle bir şeye soyunduk. Sulu boyalarımızı sergileyeceğiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz 16 Aralık'ta Etiler'de sergimiz olacak. Her sene bir sergi açacağım diye bir kaygı peşinde koşmuyorum ama çıkıyor bir şekilde. Birçok şekilde resim yapıyorum ama en çok ıslak üstüne ıslak olarak bilinen en zor türdeki resimlerimi sergiliyorum. Sergilerime Ankara'da başladım ama İstanbul'a taşınınca burada devam ettim" dedi.

Oyuncu Ege Aydan bir de ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor

"ALLAH VERGİSİ YETENEKLERİM VAR"

Resme olan ilgisinden bahseden Ege Aydan, "Resim yapmadığım zaman kendimi rahat hissetmiyorum. Bütün bilgimi oyunculuk ve yönetmenliğe aktarırken resimsiz de olamıyorum. Burada 2 dakika içinde karikatür de çizerim, çamur koy heykel de yapabilirim. Bunlar tamamen Allah vergisi bir yetenek. Hepsiyle ilgilenirsem paramparça olurum. 200'e yakın yağlı boya tablom var ama bir kere sergiledim. Sonra da yağlı boyacı bir ressam olmadığımı anladım. Ben sulu boyacı bir insanım çünkü portatif şekilde atölyemi yanımda taşıyabiliyorum" şeklinde konuştu.

Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
YORUMLAR

Gökay Kalaycıoğlu, Ege Aydan, Televizyon, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor - Son Dakika


17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm senaryolar Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm senaryolar
16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29
TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02
AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak aday ile seçime girecek AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak aday ile seçime girecek
15:56
Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:44
Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı

Son Dakika
17:21 Sinop'ta Palamut Tezgahlarda Yeniden Yerini Aldı
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02 AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak aday ile seçime girecek
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:44 Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:36 Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak
15:33 Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 17:33:12. #1.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement