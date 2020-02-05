Oyuncu yönetmen tunca yönder son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oyuncu yönetmen tunca yönder son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Oyuncu yönetmen tunca yönder son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHAMuğla'da dün hayatını kaybeden oyuncu yönetmen Tunca Yönder, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHA

Muğla'da dün hayatını kaybeden oyuncu yönetmen Tunca Yönder, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Datça'da dün akşam hayatını kaybeden 82 yaşındaki oyuncu yönetmen Tunca Yönder için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yönder'in yakınları ve sanatçı arkadaşları katıldı. İkindi namazı sonrası cenaze namazı kılınan Yönder'in naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Oyuncu yönetmen tunca yönder son yolculuğuna uğurlandı

Tunca Yönder, İstanbul, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:44 Kaynak: DHA
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