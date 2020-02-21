Oyunlaştırmayla problem çözmeyi öğrendiler - Son Dakika
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Oyunlaştırmayla problem çözmeyi öğrendiler

7 saat önce

BAŞAKŞEHİR Living Lab'de düzenlenen "oyunlaştırma" eğitimi, renkli görüntülere sahne oldu.

Oyunlaştırmayla problem çözmeyi öğrendiler, System.String[]

BAŞAKŞEHİR Living Lab'de düzenlenen "oyunlaştırma" eğitimi, renkli görüntülere sahne oldu. Eğitime katılan Başakşehirliler, oyun oynayarak motivasyonlarını artırmanın ve problemleri çözmenin yöntemlerini öğrendi.

Başakşehir Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde, birbirinden farklı birçok alana adapte edilebilen "oyunlaştırma" eğitimi düzenlendi. Türkiye'de oyunlaştırma (gamification) eğitiminde söz sahibi olan ve bu alanda yazdığı kitapla öne çıkan Ercan Altun Yılmaz, katılımcılara, oyunlaştırma yöntemi ile motivasyon yükseltme ve problemlerin çözümü gibi sorunlara nasıl katkı sağlayacaklarını anlattı. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

"OYUNLAŞTIRMA HAYATIN HER ALANINDA TERCİH EDİLİYOR"

Oyunlaştırmanın hayatın her alanında tercih edildiğine işaret eden Yılmaz, "İş hayatı ve eğitim kurumlarında sıkça kullanılan bu yöntem ile oyun felsefesi ve oyun mekanikleri, oyun-dışı alanlarda motivasyonu artırıyor ve problemlerin çözümüne katkı sağlıyor. Katılımcılarımız gerçek hayatta ya da mobil uygulamalarda, oyunların yaptığı bazı kurguları (avatar, puan, rozet gibi) nasıl uygulamaları gerektiği, bunlarla ilgili teorileri, içsel-dışsal motivasyon, akış teorisi, oyuncu tipleri, kanca modeli gibi konuları öğrendiler" şeklinde konuştu.


Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:45 Kaynak: DHA
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