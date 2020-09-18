Öz, 2021 için tohum desteği talep etti - Son Dakika

Öz, 2021 için tohum desteği talep etti

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, COVID-19 salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapıldı.

Öz, 2021 için tohum desteği talep etti, System.String[]

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, COVID-19 salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik ve İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez de katıldı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, tarım ve hayvancılık ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulan projelere destek talep ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Organize Sanayi Bölgesi'nin 6. Bölge olarak kalması için taleplerde bulundu.

Öz: 460 Ton Buğday Toprakla Buluştu

Toplantıda 2020 yılı ilkbaharda uygulanan yazlık buğday projesi kapsamında verilen desteklere değinen AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "2020 yılında Dünya genelinde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında; tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin ve gıda arz güvenliğinin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ilimize 460 ton ekmeklik buğday tohumluğu tahsis edilmiş ve ilkbaharla birlikte toprakla buluşturulmuştur." dedi.

Tahsis edilen tohumlukların Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Köprüköy, Karayazı, Karaçoban, Oltu, Olur, Şenkaya, Narman, Hınıs, Tortum ve İspir olmak üzere 13 ilçede bin 707 çiftçiye dağıtıldığını belirten Başkan Öz, "23 bin dekarlık bir alanda gerçekleştirilen ekilişler sonucunda 7 bin 360 ton dane buğday ve 7 bin 590 ton saman üretilmiştir. Söz konusu üretimin parasal değeri 20 milyon 154 bin TL, üretim maliyeti ise 4 milyon 056 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Erzurum'da 1 milyon 150 bin TL tohum desteği ile 20 milyon 154 bin TL ekonomik değer olarak üretim sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Öz, Projelere Destek Talep Etti

Konuşmasında 2020 yılı sonbahar ekim dönemine yönelik planlardan da bahseden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 20 ilçede bin ton güzlük ekilen buğday tohumu alınarak 50 bin dekar alanda ekim yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığına 3 Haziran 2020 tarihinde; 2,4 milyon TL'si Bakanlık katkısı 600 bin TL'si de çiftçi katkısı olmak üzere 3 milyon liralık "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi" sunduklarını belirten Başkan Öz, sözlerine şöyle devam etti:

"20 ilçemizde hayvancılığın gelişimini sağlamak üzere sonbaharda ekilen tritikale ve Macar fiği gibi yem bitkileri tohumu alınarak 12 bin dekar alanda ekim yapılması planlanmaktadır. Bakanlığımıza 3 Haziran 2020 tarihinde, 800 bin lirası Bakanlık katkısı 200 bin lirası ise çiftçi katkısı olmak üzere 1 milyon liralık 'Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi' sunulmuştur. Yine 2021 yılı ilkbahar ekim döneminde uygulanmak üzere; 20 ilçemizde özellikle hayvancılığın gelişimini sağlamak üzere ilkbaharda ekilen yonca, korunga ve adi fiğ gibi yem bitkileri tohumunun alınarak 9 bin dekar alanda ekim yapılması planlanmaktadır. Bakanlığımıza 3 Haziran 2020 tarihinde; 829 bin lirası Bakanlık desteği, 207 bin lirası ise çiftçi desteği olmak üzere 1 milyon 36 bin liralık 'Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi' sunulmuştur. Çiftçilerimizle birlikte üretim yaparak ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak üzere projelerimize desteğinizi bekler, saygı ve hürmetlerimizi sunarız."

Sekmen, OSB için teşvik desteği istedi

Toplantıda söz alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Bölgesel Teşvik Sistemi'nde 5. Bölgede yer alan illerdeki OSB'lere yapılacak yatırımların 6. Bölge teşviklerinden yararlanmasını sağlayan '+1' uygulamasının sürdürülmesini talep etti. Erzurum'un 5. Bölgede kalması halinde önemli yatırımların getirilemeyeceğini belirten Sekmen, "Erzurum OSB'nin 6. Bölge teşviklerinden yararlanmasının sağlanması halinde yatırımlardan olumlu etkileneceği kanaatindeyiz. Sanayileşmeye ve istihdama ihtiyacı olan ilimizin bu konuda desteklenmesini talep ediyoruz." dedi.

Taleplerin olumlu bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum OSB için Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısına talimat verirken, tarımsal üretimin artırılmasını desteklemeye devam edeceklerini de kaydetti. - ERZURUM

Türk Lirası, AK Parti, Erzurum, Buğday, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Öz, 2021 için tohum desteği talep etti - Son Dakika


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