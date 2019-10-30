Son Dakika Haberleri: Öz çekim için sarı kart gösterdi
Son Dakika Güncel Öz çekim için sarı kart gösterdi

Öz çekim için sarı kart gösterdi

48 dakika önce

Brezilya'da oynanan Brezilya-İsrail efsaneler maçında kadın hakem, eski futbolcu Kaka ile öz çekim yapabilmek için sarı kart gösterdi.

Öz çekim için sarı kart gösterdi

Brezilya, (DHA)- Brezilya'da oynanan Brezilya- İsrail efsaneler maçında kadın hakem, eski futbolcu Kaka ile öz çekim yapabilmek için sarı kart gösterdi. Cebinden telefonunu çıkaran hakem, fotoğraf çektikten sonra maçı devam ettirdi.

Rio de Janeiro'da oynanan Brezilya-İsrail efsaneler maçında ilginç bir olay yaşandı. Maçın kadın hakemi, Brezilyalı oyuncu Kaka ile öz çekim yapabilmek için maçın 50'inci dakikasında oyunu durdurup efsane oyuncuya sebepsiz yere sarı kart gösterdi. Cebinden telefonunu çıkaran hakem, Kaka ile öz çekim yaptıktan sonra maçı devam ettirdi. Ünlü futbolcu, hakemin hareketine gülerek tepki verdi.

Müsabaka, 4-2 Brezilya galibiyetiyle sona ererken, eski futbolcu Kaka, 1 gol ile katkı verdi.

Öz çekim için sarı kart gösterdi

Brezilya, Kaka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı futbolcuların dansözlü eğlencesi olay oldu
Falcao'dan itiraf gibi açıklama: Çok zorlasam derbide oynayabilirdim Model Elif Çelik, Galatasaraylı futbolcularla eğlendiği gece hakkında konuştu Eskişehirsporlu futbolcular antrenmana çıkmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 18:28:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öz çekim için sarı kart gösterdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]