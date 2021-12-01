Özalp'ta Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır başkanlığında İranlı yetkililerin de katılımıyla sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

Sabah saatlerinde Türkiye ve İran sınırında bir araya gelen heyetler, sınır hattını gezerek yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bunuldu.

Daha sonra Kaymakamlıkta toplantıda konuşan Kaymakam Nasır, sınır güvenliği için önemli konuları görüşeceklerini ve hayırlı kararlar almayı ümit ettiklerini söyledi.

İran Hudut Komiseri Yarbay Remezan Hıdırlou ise gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nasır'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iki ülkenin sınır güvenliği ve alınacak önlemler görüşüldü.

Toplantıya İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Serkan Yavuz ve Yazı İşleri Müdürü Ertan Baylağın da katıldı.