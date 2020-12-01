Özbekistan Başbakanı Aripov'dan ŞİÖ ülkelerine karşılıklı uçuşları yeniden başlatma çağrısı - Son Dakika

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkeleri arasındaki karşılıklı uçuşları adım adım yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Hindistan liderliğinde video konferans yoluyla düzenlenen ŞİÖ Üye Ülkeleri Hükümet Liderleri Konseyi 19. Toplantısı'na başkent Taşkent'ten katıldı. Özbekistan Başbakanı, korona virüs salgını nedeniyle uçuşların tekrar başlatılması için tüm gereken sıhhi önlemlere uygulanmasının şart olduğunu belirtti. Aripov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi'nde ileri sürülen ŞİÖ alanında kültürel miras tanıtım etkinliklerini arttırma ve her yıl bir şehri Şanghay İşbirliği Örgütü kültür ve turizm başkenti olarak belirtme önerisi için ülkelerden destek beklediklerini kaydetti. "Ayrıca, 2021-2022 yılları için Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleri İşbirliği Programını hayata geçirilmesine ilişkin ortak yol haritasının kısa zamanda onaylanmasını destekliyoruz" dedi.

Özbekistan Başbakanı, Semerkant'ta kurulan İpek Yolu Uluslararası Turizm üniversitesinin ŞİÖ ülkeleri için turizm alanında uzman yetiştirmede bir merkez konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, her ülkeye öğrenci kontenjanı ayırmaya hazır olduklarını dile getirdi.

(Dilmurod Cumabayev/İHA)