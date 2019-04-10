Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da "Bahşı Sanatı Festivali" Sona Erdi

Özbekistan'da "Bahşı Sanatı Festivali" Sona Erdi

1 saat önce

Özbekistan'da halk destanlarını ezbere okuma sanatı olan "Bahşı Sanatı Uluslararası Festivali" sona erdi.

Özbekistan'da
Özbekistan'da halk destanlarını ezbere okuma sanatı olan "Bahşı Sanatı Uluslararası Festivali" sona erdi.


Özbekistan hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (ISESCO) destekleriyle ilk defa düzenlenen Bahşı Sanatı Festivali'ne dünyanın 74 ülkesinden 160'a yakın sanatçı, uzman ve bilim insanı katıldı.


Tirmiz şehrinde 4 Nisan'da başlayan festival çerçevesinde bahşı ve folklor sanatı ile ilgili bilimsel konferans da düzenlendi.

Bir hafta süren festivalin ardından kazananlar belirlenirken, festivalin büyük ödülü ve 7 bin dolarlık para ödülünü Kazak sanatçı Ulcan Baybusinova kazandı.
Festivalde birinciliğe ve 5'er bin dolarlık para ödülüne Özbek Abdunazar Poyonov ile Türkmen sanatçı Kerven Yavbasarov layık görüldü.

Festivalde ikinciliği Rus İlgam Baybuldin ile Azerbaycanlı Aşıklar ekibi paylaşırken, üçüncülüğe Karakalpak sanatçı Gülnara Allambergenova ile Güney Koreli Kim Hyo Sung layık görüldü.

Festivale Türkiye'den Aşık Zeki Erdali katılırken, festival çerçevesinde düzenlenen bilimsel konferansta Türk folklor bilimcileri Fikret Türkmen ve Selami Fedakar da yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:16 Kaynak: AA
Özbekistan, Kültür Sanat
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