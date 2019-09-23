Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı

Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir yıldır milli takımı çalıştıran Cuper'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.



Açıklamada, sözleşmenin fesih nedenleri hakkında bilgi verilmedi.



2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Özbekistan'da geçen yıl ağustos ayında Hector Cuper ile 3 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.



Özbekistan, elemelerde oynadığı son maçta 5 Eylül'de deplasmanda Filistin'e 2-0 yenilmişti.