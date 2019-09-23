Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı
Son Dakika Spor Haber

Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı

38 dakika önce

Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir yıldır milli takımı çalıştıran Cuper'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı, System.String[]

Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir yıldır milli takımı çalıştıran Cuper'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.


Açıklamada, sözleşmenin fesih nedenleri hakkında bilgi verilmedi.


2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Özbekistan'da geçen yıl ağustos ayında Hector Cuper ile 3 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.


Özbekistan, elemelerde oynadığı son maçta 5 Eylül'de deplasmanda Filistin'e 2-0 yenilmişti.

Hector Cuper, Özbekistan, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 720 bin kişi ziyaret etti
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, milli takım forması giydi Hasan Ali Kaldırım, 2 ay sonra takımla birlikte çalıştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 20:23:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]