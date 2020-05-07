Özbekistan dönüşü Kayseri'de karantinaya alınan 289 kişi, evlerine gönderildi - Son Dakika

ÖZBEKİSTAN'dan Kayseri'ye getirilen 289 Türk vatandaşı, yurtlardaki 14 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine uğurlandı.

Özbekistan'da yaşayan 289 Türk vatandaşı, 23 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek, Kayseri'deki Melikgazi ve Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 14 günlük karantinanın ardından 289 kişi, bugün evlerine gönderildi. Valizleriyle yurttan çıkanlar, otobüslere binerken, sosyal mesafe kuralına da uydu. Yurttan uğurlananlara fidan hediye edildi.Yurtta 14 gün kalan Ercan Çelik, "14 gün önce Özbekistan'dan geldim. Bizi burada ağırlayan tüm devlet kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum. Süreç biraz sıkıcı oldu; ama burada karantinaya alıştık. Bunun da olması gerekiyordu. Bize burada sağ olsunlar çok destekte bulundular. Şimdi yolculuk Ankara'ya ailemin yanına olacak. İnşallah ailemize kavuşacağız. Koronavirüs inşallah biter ve normal hayata döneriz" dedi.