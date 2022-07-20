Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki bir aylık OHAL süresi dolmadan sona erecek - Son Dakika
Üye Girişi

Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki bir aylık OHAL süresi dolmadan sona erecek

20.07.2022 20:43
Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki bir aylık OHAL süresi dolmadan sona erecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), süresi dolmadan sona erecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), süresi dolmadan sona erecek.

Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesine yönelik bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz'da protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan'da, Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 2 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar ilan edilen OHAL, saat 05.00 itibarıyla sonlandırılacak.

Söz konusu kararın, Karakalpakistan Yüksek Konseyi'nin bölgedeki OHAL süresi dolmadan sona erdirilmesine ilişkin talebi üzerine bölgede kamu düzeninin sağlandığı göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

OHAL kapsamında Karakalpakistan genelinde 21.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Karakalpakistan'da OHAL Komisyonu Başkanlığı oluşturularak başkanlığa Özbekistan Milli Muhafızlar Birliği Komutanı Rustam Corayev tayin edilmişti.

Karakalpakistan'daki olaylar

Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz'da Karakalpakistan'da protesto gösterileri düzenlenmişti.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı, söz konusu gösterilerin ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaş tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin gerçekleştiği Nukus'a giderek, buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerde dördü polis, 21 kişi hayatını kaybetmiş, 141'i kolluk kuvveti olmak üzere 243 kişi yaralanmıştı. Olaylarla ilgili 14 kişi gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki bir aylık OHAL süresi dolmadan sona erecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:44 Sassuolo, Kaan Ayhan ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu: Kaan'ı takımda tutmak istiyoruz
20:42 Sivas'ta Demir Çelik Fabrikası işçileri, maaşlarını alamayınca isyan bayrağını çekti! İşçiler fabrikaya kayyum atanmasını talep etti
20:40 Şartlarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları 100 bin imza topladı! Cuma günü Sağlık Bakanlığı'na sunacaklar
20:34 62 yıllık evli çift 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu
19:47 Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev karşısında sürpriz hamleler! İşte kritik karşılaşmanın ilk 11'leri...
19:45 Arjantin'de futbol maçında yaşananlar izleyenleri şoke etti! Futbolcunun yüzüne çiğ balık fırlatıldı
19:41 Türkiye'de koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesinin ardından ilk tedbir Eskişehir'den geldi! İşte alınan kararlar...
19:10 Galatasaray beklenen transferi resmen açıkladı: İsviçreli golcü Haris Seferovic Galatasaray'da
19:08 Dünyada Kovid-19 vakalarının artması sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: İlerleyen haftalarda daha fazla ölümler olabilir
18:58 Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 20:52:16. #1.12#
SON DAKİKA: Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki bir aylık OHAL süresi dolmadan sona erecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement