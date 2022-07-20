Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki bir aylık OHAL süresi dolmadan sona erecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), süresi dolmadan sona erecek.

Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesine yönelik bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz'da protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan'da, Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 2 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar ilan edilen OHAL, saat 05.00 itibarıyla sonlandırılacak.

Söz konusu kararın, Karakalpakistan Yüksek Konseyi'nin bölgedeki OHAL süresi dolmadan sona erdirilmesine ilişkin talebi üzerine bölgede kamu düzeninin sağlandığı göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

OHAL kapsamında Karakalpakistan genelinde 21.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Karakalpakistan'da OHAL Komisyonu Başkanlığı oluşturularak başkanlığa Özbekistan Milli Muhafızlar Birliği Komutanı Rustam Corayev tayin edilmişti.

Karakalpakistan'daki olaylar

Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmesine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz'da Karakalpakistan'da protesto gösterileri düzenlenmişti.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı, söz konusu gösterilerin ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaş tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin gerçekleştiği Nukus'a giderek, buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerde dördü polis, 21 kişi hayatını kaybetmiş, 141'i kolluk kuvveti olmak üzere 243 kişi yaralanmıştı. Olaylarla ilgili 14 kişi gözaltına alınmıştı.