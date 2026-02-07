Özdağ'dan Depremzede Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özdağ'dan Depremzede Eleştirisi

07.02.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Özdağ, Hatay'da depremzedelerle buluşarak rezerv alan yasasını eleştirdi, mülkiyet haklarını savundu.

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(HATAY) – Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın en eski yerleşimlerinden Affan Mahallesi'nde depremzedelerle bir araya gelerek rezerv alanla ilgili yasayı eleştirdi. Yasanın uygulamada mülkiyet hakkını ortadan kaldırdığını belirten Özdağ, "Bu topraklarda on binlerce yurttaşımızın kanı, canı ve acısı var. Bu acılar üzerine rant inşa edilemez" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın tarihi mahallelerinden Affan Mahallesi'nde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Rezerv alan ve imar uygulamalarına ilişkin sorunları yerinde dinleyen Özdağ, rezerv alan uygulamasını düzenleyen yasanın vatandaşın mülkiyet hakkını ihlal ettiğini söyledi.

Yasaya çıkarıldığı ilk günden itibaren karşı çıktıklarını vurgulayan Özdağ, "Bu yasanın tapuyu deldiğini, vatandaşın mülkiyet hakkına tecavüz eden bir uygulamaya zemin hazırladığını ifade ettik. Bazıları 'iyi niyetle uygulanırsa sorun olmaz' dedi. Oysa yasalar birilerinin iyi ya da kötü niyetine bırakılamaz. Yasalar objektif olmalı ve her koşulda vatandaşın hizmetinde olmalıdır" diye konuştu.

Yasanın uygulamada ciddi belirsizlikler yarattığını dile getiren Özdağ, "Belirli alanlar riskli alan ilan ediliyor, vatandaşa 'buradan gidiyorsunuz' deniliyor. Peki nereye? Yirmi kilometre öteye. Burada bırakılan arazi ne olacak, kimse bilmiyor. Riskli denilen alanlarda bugün inşaat izni verilmeye başlanmış durumda. Risk bir müteahhite verilince ortadan mı kalkıyor? Hayır, bu durum ranta dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

"Depremzedelerin acısı üzerinden rant kabul edilemez"

Rezerv alan uygulamalarının, depremde yaşanan kayıpların telafisinden çok yeni bir rant alanı oluşturduğunu savunan Özdağ, "Bu depremde on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Bu insanların kanı, canı bu topraklarda. Bu kan ve acı üzerine rant inşa etmek kabul edilemez. Allah'ın gücüne gider, olacak şey değil" dedi.

Mahalle sakinlerinden belirsizlik tepkisi

Affan Mahallesi Muhtarı Şefik Fatihoğlu, mahallede en büyük sorunun belirsizlik olduğunu belirterek, koruma amaçlı imar planının Kasım 2025'te onaylanmasına rağmen uygulamanın netleşmediğini, bu nedenle yıkılan evlerde ruhsat alınamadığını ve vatandaşların tasarrufta bulunamadığını söyledi. Fatihoğlu, riskli alan ilan edilen bölgelerde hasarsız veya az hasarlı yapıların yıkılıp yıkılmayacağına dair söylentilerin mahalle sakinlerini ciddi biçimde tedirgin ettiğini ifade etti.

"Konut teslim edildi deniyor ama ben hala kiradayım"

Eski Affan Derneği Başkanı Kemal Arıbaş ise kendisine 20 kilometre uzaklıkta daha küçük bir konut verildiğini, anahtar teslimine rağmen evin eksik ve yaşanamaz durumda olduğunu anlattı. Arıbaş, anahtar verildiği gün kira yardımının kesildiğini belirterek, "Konut teslim edildi diye istatistiklere giriyoruz ama ben hala kiradayım ve konutumu kullanamıyorum. Mahallemizi terk etmek istemiyoruz" dedi.

"Babamı ihmal sonucu kaybettim"

Depremzede Hüda Doğan da babasını ihmal sonucu kaybettiğini belirterek, sit alanı gerekçesiyle evine basit onarım izni verilmemesinin bu kayıpta etkili olduğunu söyledi. Doğan, "Babamla anılarım bu mahallede. Beni bilmediğim bir yere, bilmediğim insanlarla yaşamaya zorlamayın. Biz dilenci değiliz. Her gün 6 Şubat'ı yaşıyoruz" diye konuştu.

Özdağ, Affan Mahallesi sakinlerinin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıyacaklarını belirterek, Zafer Partisi'nin depremzedelerin ve rezerv alan uygulamaları nedeniyle mağdur edilen yurttaşların sesi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Ümit Özdağ, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ'dan Depremzede Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’den depremzede aileye sürpriz ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den depremzede aileye sürpriz ziyaret
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun darbedilerek öldürülmesine ilişkin olayda 2 istasyon çalışanı tutuklandı.
TÜVTÜRK'te polis memurunun darbedilerek öldürülmesine ilişkin olayda 2 istasyon çalışanı tutuklandı.
17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
17:31
Önlerine geleni yeniyorlar Manchester United’ı durdurabilene aşk olsun
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun
16:59
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
16:43
TÜVTÜRK’te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
TÜVTÜRK'te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 18:44:04. #7.11#
SON DAKİKA: Özdağ'dan Depremzede Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.