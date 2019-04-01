Son Dakika Haberleri: Özdemir'den Doktora Şiddet Yorumu: "En Ağır Cezayı Almasını Temenni Ediyorum"

Özdemir'den Doktora Şiddet Yorumu: "En Ağır Cezayı Almasını Temenni Ediyorum"

1 saat önce

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, hastayı görmeden ilaç yazmadığı için darp edilen aile hekimine yapılan saldırıyı kınadı.

Özdemir'den Doktora Şiddet Yorumu:
Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, hastayı görmeden ilaç yazmadığı için darp edilen aile hekimine yapılan saldırıyı kınadı. Doktora geçmiş olsun dileyen Özdemir, doktora şiddet gösterenlerin en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen, mesai arkadaşı Doktor Elif Çağlayan Türk'ün eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, yaklaşık 10 kişi tarafından darp edildi. Doktor Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken, öğretmen Ali Türk'ün de kafatasında zedelenme meydana geldi. Hastayı görmeden ilaç yazmayan doktoru 10 kişi darp etti.

Olayı kınayan Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Yaşanan olay son derece vahimdir. Bir doktorumuz mesleğinin gereğini yetirmiş ve hastayı görmeden ilaç yazmamıştır. Sendika olarak sağlıkta şiddet gösteren kişilerin en ağır cezayı alması için çaba gösteriyoruz. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve saldırganların en ağır cezayı almasını temenni ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:12 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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