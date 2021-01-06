Özdemir ve Gür'den geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Servislerde yatan hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Özdemir ve Gür, sağlık çalışanlarından hastanedeki genel sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.

Milletvekili Özdemir, Türkiye'nin sağlıkta tam anlamıyla çağ atladığını belirterek, "Geçmişte hastası ve cenazesi hastanelerde rehin kalan bir ülkeydik. Artık yurt dışından gelip ülkemizde ameliyat olan hastalar bile var." dedi.

Sağlıkta 18 yılda dünya standartlarını yakaladıklarının altını çizen Özdemir, şöyle devam etti:

"8-10 kişilik koğuş sistemi odalardan iki kişilik 5 yıldızlı otel ayarında hastane odalarımız var. İçinde buzdolabından televizyona kadar bir çoğumuzun evinde olmayan imkanlar mevcut. Uzman doktorlarımız günün 24 saatinde hastalarımıza hizmet veriyor. Eskiden ulaşımın zor olduğu bölgelere ambulans gitmezken şimdi ambulans helikopterler var. İlaç kuyrukları tarih oldu. Yerimiz yok deyip hastaları geri çeviren hastaneler artık yok. Türkiye sağ."" diye konuştu.

Gür ise, "AK Parti öncesi Batman'da bir çok hastamız tedavi olmak için Ankara ve İstanbul gibi büyük illere giderken şimdi ise şehrimiz artık sağlık kenti olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Hem kamu hem de özel hastanelerimiz sayesinde sağlık alanında sorunsuz bir il haline geldik." ifadelerini kullandı.